Şerbetli tatlıların en sevilen hali: Revani tarifi

İrmik ve şerbetin mükemmel uyumuyla hazırlanan revani, Türk mutfağının en klasik tatlılarından biridir. Hafif yapısı sayesinde diğer şerbetli tatlılara göre daha kolay tüketilen bu lezzet, pratik hazırlanışıyla da dikkat çeker. Misafir sofralarında sıkça yer bulan revani, doğru kıvamla yapıldığında tam ölçülü ve lezzetli bir sonuç verir.

REVANİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

REVANİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, ardından limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine yoğurt, sıvı yağ ve irmiği ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Hazırladığınız harcı yağlanmış fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti çekmesi için tatlıyı dinlendirin.