Serinletici ve doğal: Evde koruk suyu tarifi

7.09.2025 19:12:00
Haber Merkezi
Olgunlaşmamış üzümlerden elde edilen koruk suyu, ekşi ve ferahlatıcı tadıyla yaz sofralarının vazgeçilmez içeceklerinden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal koruk suyu tarifi...

Yaz aylarının en ferahlatıcı içeceklerinden biri olan koruk suyu, olgunlaşmamış üzümden yapılan ekşimsi ve serinletici bir lezzettir. Hem doğal hem de sağlıklı olmasıyla sofraların gözdesi olan koruk suyu, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında sıkça tercih edilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz koruk suyu tarifi:

MALZEMELER

  • 1 kg koruk (olgunlaşmamış yeşil üzüm)
  • 1 litre su
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu

İsteğe bağlı: Nane yaprakları, limon dilimleri

YAPILIŞI

Korukları bol suyla iyice yıkayın.

Derin bir tencereye alın ve üzerine 1 litre su ekleyin.

Orta ateşte koruklar yumuşayana kadar kaynatın.

Yumuşayan korukları bir ezici yardımıyla ezin ve süzgeçten geçirerek posasını ayırın.

Elde ettiğiniz ekşimsi suya kaya tuzu ekleyip karıştırın.

Soğuması için buzdolabına kaldırın.

Servis ederken içine birkaç yaprak taze nane veya limon dilimi ekleyerek daha ferah bir tat elde edebilirsiniz.

İlgili Konular: #koruk suyu