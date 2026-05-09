Şifa deposu lezzet: Terbiyeli tavuk suyu çorbası tarifi

Türk mutfağının klasik çorbaları arasında yer alan terbiyeli tavuk suyu çorbası, özellikle hastalık dönemlerinde ve kış aylarında en çok tüketilen tariflerden biri oluyor. Limonlu terbiyesi sayesinde ferah bir lezzet sunan çorba, tavuk suyunun aromasıyla birleşince ortaya hem hafif hem de besleyici bir tarif çıkıyor.

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı tel şehriye

Tuz

Karabiber

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suyla birlikte tencereye alın ve haşlayın. Haşlanan tavuğu didikleyin, suyunu ise çorba için ayırın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun. Üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tel şehriyeyi ilave edin.

Şehriyeler yumuşayınca didiklenmiş tavukları çorbaya ekleyin.

Terbiyesi için yumurta sarısı ve limon suyunu bir kapta çırpın. Çorbanın sıcak suyundan birkaç kaşık alarak terbiyeye ekleyin ve ılıştırın. Hazırlanan terbiyeyi yavaşça çorbaya döküp sürekli karıştırın.

Bir taşım kaynattıktan sonra tuz ve karabiber ekleyerek sıcak servis edin.