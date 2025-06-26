Şifa ve lezzetin buluştuğu yemek: Begova (Bey) çorbası

Begova Çorbası, yani halk arasında bilinen adıyla Bey Çorbası, Boşnak mutfağının en özel tariflerinden biridir. İsmini Osmanlı döneminde varlıklı ailelerin sofrasından alır; çünkü eskiden yalnızca “beylerin evinde” pişirilebilecek kadar kıymetli malzemelerle hazırlanırdı.

MALZEMELER

1 adet kemikli tavuk budu (veya göğüs eti)

1 küçük çay bardağı kuru bamya

1 adet havuç

1 adet patates

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

Tuz, karabiber

Limon suyu (isteğe bağlı)

Sıcak su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

Tavuğu haşlayın: Tavuk etini 4–5 su bardağı suyla haşlayın. Piştikten sonra etleri didikleyin, suyunu süzerek kenara ayırın.

Bamyayı hazırlayın: Ayrı bir tencerede bamyayı limonlu suda kısa süre haşlayın. Böylece hem kokusu azalır hem dağılmaz.

Sebzeleri doğrayın: Havuç ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Çorbayı yapmaya başlayın: Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip hafif kavurun. Üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyerek topaklanmadan karıştırın.

Malzemeleri ekleyin: Haşlanmış tavuk, sebzeler ve bamya tencereye alınır. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyeyi hazırlayın: Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve birkaç kaşık sıcak çorba suyunu karıştırarak ılıtın. Yavaşça tencereye dökün, karıştırarak pişirmeye devam edin.

Kıvamını ayarlayın: Gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Dilerseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz.