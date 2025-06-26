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Şifa ve lezzetin buluştuğu yemek: Begova (Bey) çorbası

Şifa ve lezzetin buluştuğu yemek: Begova (Bey) çorbası

26.06.2025 10:22:00
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Haber Merkezi
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Şifa ve lezzetin buluştuğu yemek: Begova (Bey) çorbası

Osmanlı mutfağından Boşnak sofralarına miras kalan Begova Çorbası, tavuk, sebze ve bamyanın enfes uyumuyla hazırlanan doyurucu ve şifa dolu bir çorbadır.

Begova Çorbası, yani halk arasında bilinen adıyla Bey Çorbası, Boşnak mutfağının en özel tariflerinden biridir. İsmini Osmanlı döneminde varlıklı ailelerin sofrasından alır; çünkü eskiden yalnızca “beylerin evinde” pişirilebilecek kadar kıymetli malzemelerle hazırlanırdı.

MALZEMELER

  • 1 adet kemikli tavuk budu (veya göğüs eti)
  • 1 küçük çay bardağı kuru bamya
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • Tuz, karabiber
  • Limon suyu (isteğe bağlı)
  • Sıcak su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

Tavuğu haşlayın: Tavuk etini 4–5 su bardağı suyla haşlayın. Piştikten sonra etleri didikleyin, suyunu süzerek kenara ayırın.

Bamyayı hazırlayın: Ayrı bir tencerede bamyayı limonlu suda kısa süre haşlayın. Böylece hem kokusu azalır hem dağılmaz.

Sebzeleri doğrayın: Havuç ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Çorbayı yapmaya başlayın: Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip hafif kavurun. Üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyerek topaklanmadan karıştırın.

Malzemeleri ekleyin: Haşlanmış tavuk, sebzeler ve bamya tencereye alınır. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyeyi hazırlayın: Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve birkaç kaşık sıcak çorba suyunu karıştırarak ılıtın. Yavaşça tencereye dökün, karıştırarak pişirmeye devam edin.

Kıvamını ayarlayın: Gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Dilerseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz.

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