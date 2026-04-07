Şık sofraların vazgeçilmezi: Patates graten tarifi

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden patates graten, ince dilimlenmiş patateslerin krema ve peynirle buluşmasıyla hazırlanır. Fırında pişerken üzeri nar gibi kızaran bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına doyurucu bir seçenek olarak tercih edilir. Yapımı kolay, lezzeti ise oldukça etkileyici.

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 su bardağı krema

1 su bardağı süt

1 diş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞ

Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın kabını tereyağı ile yağlayın.

Patatesleri kabuklarını soyup ince ince dilimleyin.

Sarımsağı ezip süt ve krema ile karıştırın.

Patatesleri fırın kabına kat kat dizin, her katın arasına tuz, karabiber ve biraz peynir serpiştirin.

Üzerine kremalı karışımı dökün.

En üste kalan peyniri ekleyin.

Fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirip servis edin.