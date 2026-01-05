Sıradan omletleri unutun: Kahvaltı sofralarının yeni favorisi keçi peynirli ve ıspanaklı Frittata

Tavada başlayıp fırında biten, puf puf kabarmış dokusu ve renkli görüntüsüyle masaya geldiği an iştah kabartan İtalyan usulü "Frittata", kahvaltı rutininizi değiştirmeye geliyor. Ispanağın tazeliği ve keçi peynirinin aromatik dokunuşuyla, bu tarif sıradan bir kahvaltıyı şölene çevirecek. Klasik sahanda yumurtadan sıkılanlar için enfes tarif...

MALZEMELER

Ana Malzemeler:

6 adet büyük boy yumurta

Yarım çay bardağı süt veya krema (Kabarık doku için sırrımız bu!)

200 gr taze ıspanak (Yıkanmış ve kabaca doğranmış)

1 adet kırmızı soğan (Piyazlık doğranmış)

100 gr keçi peyniri (Alternatif olarak Ezine peyniri veya beyaz peynir)

5-6 adet çeri domates (İkiye bölünmüş)

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Lezzet Vericiler:

1 diş sarımsak (Ezilmiş)

Bir tutam taze kekik veya fesleğen

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Bir çimdik muskat rendesi (İsteğe bağlı, yumurtaya çok yakışır)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Fırına girebilen bir tavada (döküm tava idealdir) yağı ısıtın. Doğranmış kırmızı soğanları ekleyip yumuşayana ve hafifçe karamelize olana kadar 3-4 dakika soteleyin.

Sarımsağı ve ardından ıspanakları tavaya ekleyin. Ispanaklar sönene kadar sadece 1-2 dakika çevirin. Fazla suyunu salmasına izin vermeden ocaktan alın.

Geniş bir kapta yumurtaları, sütü (veya kremayı), tuzu, karabiberi ve kullanıyorsanız muskatı iyice çırpın. Yumurtaların köpürmesi, Frittata'nın kabarması için önemlidir.

Ispanaklı karışımı tavaya eşit şekilde yayın. Üzerine çırpılmış yumurta karışımını dökün. Karıştırmayın, sadece tavanı hafifçe sallayarak her yere yayılmasını sağlayın.

Yumurtalar tavada hafifçe pişmeye başladığında (yaklaşık 2 dakika), üzerine keçi peyniri parçalarını ve kestiğiniz çeri domatesleri (kesik yüzleri yukarı bakacak şekilde) serpiştirin.

Tavayı önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Yumurtalar tamamen kabarıp üzeri altın sarısı olana kadar, yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak Frittata'nın üzerine taze kekik serpiştirin. Tıpkı bir pizza gibi dilimleyerek sıcak servis yapın.