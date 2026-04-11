Sofralara fark katan pratik lezzet: Rulo lazanya tarifi

Rulo lazanya, klasik lazanya tarifine modern ve pratik bir alternatif sunar. Tek tek sarılan lazanya yapraklarının iç harçla buluşması, hem porsiyon kontrolünü kolaylaştırır hem de sunumda estetik bir görünüm sağlar. Kıymalı, sebzeli ya da peynirli seçeneklerle hazırlanabilen bu tarif, özellikle davet sofralarında fark yaratmak isteyenler için ideal bir ana yemektir. İşte, enfes rulo lazanya tarifi...

RULO LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Diğer malzemeler:

10 adet lazanya yaprağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Püf noktası:

Lazanya yapraklarını haşladıktan sonra birbirine yapışmaması için hafif yağlamak, ruloları daha kolay sarmanızı sağlar.

RULO LAZANYA YAPILIŞI

Kıymayı zeytinyağında kavurun, doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.

Salça ve rendelenmiş domatesi ilave edip pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın.

Lazanya yapraklarını haşlayıp süzün.

Her bir yaprağın üzerine iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

Fırın kabına dizin.

Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurun, sütü ekleyerek karıştırın.

Kıvam alınca tuz ekleyin ve ocaktan alın.

Hazırlanan sosu ruloların üzerine dökün.

Üzerine kaşar peyniri serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!