Sofralara renk katan pancarlı makarna nasıl yapılır?

Pancar, besin değeri yüksek ve mutfakta farklı tariflerde kullanılabilen sebzelerden biridir. Özellikle makarna ile birleştiğinde ortaya hem görsel olarak etkileyici hem de lezzetli bir yemek çıkar. Hafif tatlımsı aromasıyla pancar, makarnaya özgün bir dokunuş katar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, sofralarınıza renk getirecek.

MALZEMELER

1 paket makarna

2 adet haşlanmış pancar

2 diş sarımsak

1 çay bardağı krema

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için: rendelenmiş parmesan veya beyaz peynir

YAPILIŞ

Makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün.

Haşlanmış pancarları blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Tavada zeytinyağını ısıtıp sarımsağı kısa süre kavurun.

Pancar püresini ekleyip birkaç dakika pişirin.

Kremayı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Haşlanan makarnayı sosun içine alıp iyice karıştırın.

Servis tabağına alıp üzerine peynir serperek servis edin.