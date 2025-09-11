Sofralara şıklık katan enfes lezzet: MasterChef peynirli gül böreği tarifi

Peynirli gül böreği, hem pratik hazırlanışı hem de göz alıcı sunumuyla çay saatlerinin ve özel günlerin en çok sevilen börek çeşitlerinden biridir. İç harcındaki beyaz peynir ve maydanozun nefis uyumu, çıtır yufka ile birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Gül şeklindeki şık görünümüyle sofralara estetik bir dokunuş katan bu börek, yapımı kolay ve lezzeti garanti bir tariftir. Peki, sofralara şıklık katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef peynirli gül böreği tarifi...

PEYNİRLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için)

Susam veya çörek otu

PEYNİRLİ GÜL BÖREĞİ YAPILIŞI

Beyaz peyniri ufalayın ve ince kıyılmış maydanozla karıştırın.

Yufkaları dörde bölün.

Süt ve sıvı yağ karışımını her bir parçaya sürün.

Yufkanın geniş tarafına peynirli harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın.

Sardığınız ruloyu kendi etrafında döndürerek gül şekli verin.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.

Yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!