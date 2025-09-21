Sofralara zariflik katan enfes lezzet: Hollandaise soslu kuşkonmaz tarifi

Gurme sofraların vazgeçilmezi olan Hollandaise soslu kuşkonmaz, hem sağlıklı hem de oldukça zarif bir lezzettir. Özellikle Fransız mutfağının en bilinen klasiklerinden biri olan bu yemek, kuşkonmazın hafifliğini Hollandaise sosun kremamsı ve limonlu dokusuyla buluşturur. Peki, sofralara zariflik katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Hollandaise soslu kuşkonmaz tarifi...

HOLLANDAİSE SOSLU KUŞKONMAZ TARİFİ

Malzemeler

500 g taze kuşkonmaz

Tuz

Bir tutam karbonat (kuşkonmazın rengini korumak için)

Hollandaise sos için:

3 yumurta sarısı

150 g tereyağı (eritilmiş)

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber

HOLLANDAİSE SOSLU KUŞKONMAZ YAPILIŞI

Kuşkonmazı Hazırlayın:

Kuşkonmazların uç kısımlarını ayıklayın. Kaynar suya biraz tuz ve bir tutam karbonat ekleyin. Kuşkonmazları 3–5 dakika haşlayın, ardından buzlu suya alın ki yeşil rengini korusun.

Hollandaise Sosu Yapın:

Yumurta sarılarını cam bir kasede çırpın.

Kaseyi benmari usulü sıcak su üzerine oturtun.

Eritilmiş tereyağını azar azar ekleyerek sürekli çırpın.

Limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek kıvamlı bir sos elde edin.

Sunum:

Haşlanmış kuşkonmazları tabağa dizin, üzerine sıcak Hollandaise sos gezdirin. İsteğe göre üzerine az miktarda taze çekilmiş karabiber serpiştirin.