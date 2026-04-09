Sofraların vazgeçilmezi: Tam kıvamında haydari tarifi

Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan haydari, özellikle et ve balık yemeklerinin yanında sıkça tercih edilir. Yoğun kıvamı ve ferah aromasıyla öne çıkan bu lezzet, pratik hazırlanışı sayesinde evde kolayca yapılabilir. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan haydari, davet sofralarının da kurtarıcısıdır.

MALZEMELER

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞ

Sarımsakları ezerek süzme yoğurdun içine ekleyin.

Tuzu ilave edip karıştırın.

Ayrı bir tavada zeytinyağını hafifçe ısıtıp kuru naneyi ekleyin.

Naneli yağı yoğurt karışımının üzerine dökün.

Tüm malzemeleri iyice karıştırıp servis tabağına alın.

Üzerini isteğe göre zeytinyağı ve nane ile süsleyerek servis edin.

püf noktaları

Süzme yoğurt kullanmak, kıvamın yoğun olmasını sağlar.

Sarımsak miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Naneli yağı yakmadan hazırlamak, aromayı korur.