Sofraların yıldızı: MasterChef Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri, ince un ve baharat karışımına bulanan ciğer küplerinin kısa süre kızartılmasıyla hazırlanan, dışı çıtır, içi yumuşacık geleneksel bir Türk lezzetidir. Yanında soğan, maydanoz ve limon ile servis edildiğinde hem görsel hem de tat olarak sofraları şenlendirir. Peki, sofraların yıldızı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef Arnavut ciğeri tarifi...

Malzemeler

500 g dana veya kuzu ciğeri

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Kızartmak için ayçiçek yağı

1 adet soğan (yüzük şeklinde doğranmış)

Maydanoz (servis için)

1 adet limon (servis için)

Yapılışı