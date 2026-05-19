Sofraların zamansız klasiği: Musakka tarifi

Mutfak literatüründe Orta Doğu ve Balkan coğrafyasında farklı versiyonları bulunan Musakka, Türk mutfak ekolünde patlıcanların halka halka doğranıp, kıymalı bir sosla tencerede veya tepside ağır ağır pişirilmesiyle karakter kazanır. Onu "Karnıyarık"tan ayıran en temel fark, patlıcanların bütün olarak doldurulması yerine dilimlenerek harçla harmanlanması ve tencere yemeği kimliğinin daha ön planda olmasıdır.

MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy bostan veya kemer patlıcanı

350 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

2 adet yeşil biber (yemeklik doğranmış)

2 adet olgun domates (küp küp doğranmış veya rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (renk ve derinlik için)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ (harç için)

1.5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber ve bir tutam kimyon

Patlıcanları Hazırlamak İçin: Kızartmak için bol sıvı yağ (veya daha hafif bir alternatif için zeytinyağı)

Yapılışı