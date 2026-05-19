Sofraların zamansız klasiği: Musakka tarifi

Mutfak literatüründe Orta Doğu ve Balkan coğrafyasında farklı versiyonları bulunan Musakka, Türk mutfak ekolünde patlıcanların halka halka doğranıp, kıymalı bir sosla tencerede veya tepside ağır ağır pişirilmesiyle karakter kazanır. Onu "Karnıyarık"tan ayıran en temel fark, patlıcanların bütün olarak doldurulması yerine dilimlenerek harçla harmanlanması ve tencere yemeği kimliğinin daha ön planda olmasıdır.
MUSAKKA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy bostan veya kemer patlıcanı
- 350 gram orta yağlı dana kıyma
- 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
- 2 adet yeşil biber (yemeklik doğranmış)
- 2 adet olgun domates (küp küp doğranmış veya rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (renk ve derinlik için)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ (harç için)
- 1.5 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber ve bir tutam kimyon
- Patlıcanları Hazırlamak İçin: Kızartmak için bol sıvı yağ (veya daha hafif bir alternatif için zeytinyağı)
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı (pijama şeklinde) soyun ve yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında halkalar (yuvarlak dilimler) halinde doğrayın. Patlıcanların acı suyunu salması ve fazla yağ çekmesini önlemek için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından patlıcanları tamamen kurulayın.
- Kuruladığınız patlıcanları kızgın yağda arkalı önlü hafifçe altın sarısı renk alana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa alın. (Daha hafif bir doku arayanlar için teknik alternatif: Patlıcanları yağlı kağıt serili tepsiye dizip, üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürerek 200°C fırında yumuşayana kadar közleyebilirsiniz).
- Geniş bir tavada tereyağını veya sıvı yağı ısıtın. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Ardından doğranmış soğanları ve biberleri ekleyip şeffaflaşana kadar sotelemeye devam edin.
- Salçaları ve sarımsak dilimlerini ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Doğranmış domatesleri, tuzu ve baharatları (karabiber, pul biber, kimyon) ilave edin. Domatesler suyunu hafifçe çekene kadar harcı kısık ateşte tıngırdatın.
- Geniş ve yayvan bir tencerenin (veya fırın tepsisinin) tabanına kızarttığınız patlıcan dilimlerinin yarısını yan yana dizin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcın yarısını eşit şekilde yayın. Kalan patlıcanları ve en üste de kalan kıymalı harcı ekleyerek katmanları tamamlayın.
- 1.5 su bardağı sıcak suyu tencerenin kenarından nazikçe dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte patlıcanlar sosu tamamen emip lokum gibi yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakın.