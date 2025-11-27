Sofralarınıza şıklık katan Omega-3 deposu lezzet: Somonlu lazanya tarifi

Lazanya, herkesin severek tükettiği klasik bir İtalyan yemeğidir. Ancak geleneksel tariften sıkıldıysanız, somonlu lazanya tam size göre! Omega-3 bakımından zengin somon balığı, kremalı beşamel sos ve lazanya yapraklarıyla birleşince ortaya hem hafif hem de doyurucu bir yemek çıkıyor. Peki, sofralarınıza şıklık katan bu Omega-3 deposu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis somonlu lazanya tarifi...

SOMONLU LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Lazanya için:

250 gram somon fileto

8-10 adet lazanya yaprağı (haşlanmış veya hazır)

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber ve biraz rendelenmiş muskat cevizi

Üzeri için:

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

Taze dereotu veya fesleğen (isteğe bağlı)

SOMONLU LAZANYA YAPILIŞI

Somon filetolarını tuz, karabiber ve biraz zeytinyağı ile tatlandırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

Ardından küçük parçalar halinde doğrayın.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin.

Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun.

Ardından sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Tuz, karabiber ve muskat cevizi ile tatlandırın.

Fırın kabınızı yağlayın.

Önce beşamel sos sürün, üzerine lazanya yapraklarını yerleştirin.

Somon parçalarını serpiştirin, tekrar beşamel ve kaşar peyniri ekleyin.

Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

En üst katmana beşamel sos ve parmesan peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Üzeri kızarıp lazanya yumuşayınca fırından çıkarın.

Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!