Soğuk günlerin şifası: Kremalı balkabağı çorbası tarifi

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden biri olan balkabağı, sadece tatlılarda değil çorbalarda da harikalar yaratıyor. Özellikle kremayla birleştiğinde ortaya çıkan kadifemsi dokusu ve hafif tatlı aroması, kremalı balkabağı çorbasını son derece özel kılıyor. Peki, soğuk günlerin şifası olan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, kadifemsi kıvamıyla kremalı balkabağı çorbası tarifi...

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

800 gr balkabağı (doğranmış)

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet patates

1 havuç

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 litre sebze veya tavuk suyu

1 çay bardağı krema

Tuz, karabiber

İsteğe göre:

Muskat, zerdeçal, zencefil

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin, doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika çevirdikten sonra balkabağını da tencereye alın.

Sebze veya tavuk suyunu ekleyip tüm sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Çorbayı ocaktan alın, blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Kremayı ekleyip karıştırın, tuz-karabiber ayarını yapın.

İsteğe göre muskat ekleyerek çorbanın aromasını zenginleştirebilirsiniz.

Üzerine birkaç damla krema, kavrulmuş kabak çekirdeği veya kruton ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!