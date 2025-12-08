Soğuk havalarda içinizi ısıtan enfes lezzet: Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği kış aylarında, hem şifa dolu hem de hafif bir çorba arıyorsanız, terbiyeli kereviz çorbası tam size göre! Kerevizin faydalarıyla terbiyenin yumuşacık kıvamı birleştiğinde ortaya hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir lezzet çıkıyor. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, terbiyeli kereviz çorbası tarifi...

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı su (veya sebze suyu)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı süt veya yoğurt

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI YAPILIŞI

Kereviz, havuç, patates ve soğanı iri iri doğrayın.

Tencereye zeytinyağını alıp soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun.

Kereviz, havuç ve patatesi tencereye ekleyip karıştırın.

Üzerine suyu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Bir kasede yumurta sarısı, süt (veya yoğurt), un ve limon suyunu çırpın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Terbiyenin kesilmemesi için tencereden bir kepçe sıcak su alıp terbiyeye ekleyerek ılıtın.

Ardından terbiyeyi yavaşça tencereye dökün ve karıştırın.

Çorba birkaç dakika daha kaynadıktan sonra blenderdan geçirin.

Tuz ve karabiberi ayarlayın.

Üzerine dereotu serpiştirerek sıcak servis edin.

Dilerseniz tereyağında kızdırılmış kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!