DEM konuştu, Bahçeli alkışladı: 'Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, bütçe görüşmelerinde konuşmasının başında Selahattin Demirtaş, Figan Yüksekdağ gibi tutuklu siyasilere selam gönderdi. Kürsüden terörist ele başı Abdullah Öcalan’ın yeni çözüm süreciyle ilgili “Bu süreç Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılmalarını sağlama sürecidir” sözlerini dile getiren Hatimoğulları, süreç kapsamında kendi önerilerini sıraladı. Hatimoğulları kayyımlara son verilmesini, adil bölüşümlü bir ekonomi sağlanmasını ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istedi.

Hatimoğulları “PKK çağrıya icabet etti, gereklilikleri yerine getirdi. Atılmış en somut adımlar burada atıldı. Herkes bu süreci çok doğru okumalı. Kim bunu araçsallaştırırsa kaybeder. Demokratik entegrasyon yasaları ve hukuka dayalı barış yasası bir an önce çıkarılmalıdır” dedi. Türkiye’de yaşayan yurttaşların Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanındaki karakter gibi yaşadığını söyleyen Hatimoğulları, bu sorunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları 12 Aralık’ta Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya yürüyüş başlatarak 14 Aralık’ta Ankara’da katılan tüm yurttaşlarla “Bu bütçeye hayır” diyeceklerini söyledi.

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Tuncer Bakırhan ise, çözüm süreci konuşulurken bütçedeki savunma ve güvenlik payının artırılmasını eleştirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan Kürt isyanlarını anımsatan Bakırhan “Kürt meselesinde yıllardır düğüm üstüne düğüm atılıyor. Mesele terör parantezine sıkıştırılıyor. Kürt meselesi eşit yurttaşlık, demokratik haklar, hukuk meselesidir. Kürt’ün hukukunu tanımak, üniter devlet içinde mümkündür. Kürt meselesi yıllarca düğüm aklıyla yürütüldü, sonuç hüsran oldu. Artık barışı çözüm aklıyla kuralım” dedi.

1921 anayasasını anımsatan Bakırhan “Mustafa Kemal meselesinde hakkaniyetin terazisini kurmak gerekiyor. 1921 anayasası kaleme alınırken yerel demokrasiyi kabul eden Mustafa Kemal’i silmemek, tarihin tozlu raflarından indirmek gerek” ifadelerini kullandı. Bakırhan’ın Öcalan’ın “süreçte yok sayılamayacak bir aktör” olduğunu söylemesi üzerine DEM Partili vekiller alkışlayarak ona destek verdi.

“Öcalan’a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini” savunan Bakırhan “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır. Bunu Kürt olgusunu cumhuriyetin yasallığına ekleyerek tamamlayabiliriz. Anayasada kimlikler üstü bir dil kullanabiliriz. Anadilde eğitimi güvence altına alabiliriz. Demokratik entegrasyon yasalarıyla toplumsal uyumu güçlendirebiliriz. Barış yasasıyla sınıfsal gerilimleri çözebiliriz” diye konuştu.

"ÇÖZÜMÜ ERTELEYEN MUHALEFET, ALTERNATİF OLAMAZ”

Ana muhalefet çevrelerine seslendiğini söyleyen Bakırhan “İlkesel bir duruşla barışı armağan etmek zorundayız. Kürt meselesinde çözümü erteleyen muhalefet, alternatif olamaz” dedi. Bahçeli, konuşmasının sonunda Bakırhan’ı alkışladı.