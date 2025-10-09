Sokak lezzetlerinin efsanesi: MasterChef kokoreç tarifi

Kokoreç genellikle dışarıda tüketilse de aslında evde de nefis bir şekilde yapılabilir. Baharatların aromasıyla birleşen yumuşacık içi ve çıtır dışı dokusuyla kokoreç, doğru malzeme ve pişirme tekniğiyle restoran lezzetini aratmaz. Peki, bu leziz tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef kokoreç tarifi...

KOKOREÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg temizlenmiş kokoreç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım ekmek veya baget ekmek (servis için)

KOKOREÇ YAPILIŞI

Eğer kokoreciniz çiğ ise iyice yıkayıp süzün.

Temizlenmiş ve haşlanmış kokoreç aldıysanız doğrudan doğrama işlemine geçebilirsiniz.

Kokoreci küçük parçalar halinde doğrayın.

Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın.

Isınınca doğranmış kokoreçleri ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika kadar kavurun.

Kırmızı toz biber, kekik, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyin.

Baharatların kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha karıştırın.

Ekmekleri ortadan ikiye bölüp iç kısımlarını hafifçe kızartın.

Sıcak kokoreci ekmeğin içine yerleştirip afiyetle tüketin!