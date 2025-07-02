Sokak lezzetlerinin kralı: Evde kokoreç tarifi

Kokoreç, Türk mutfağının en özgün ve cesur lezzetlerinden biridir. Özellikle gece saatlerinde tüketilen ve sokak yemeklerinin baş tacı olan kokoreç, yoğun aroması, baharatlı tadı ve çıtır çıtır dokusuyla damakta iz bırakır. Dışarıda yemeye alışık olsak da, doğru malzeme ve dikkatli hazırlıkla evde de nefis bir kokoreç yapmak mümkün. Peki, sokak lezzetlerinin kralı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle evde kokoreç tarifi...





KOKORE Ç TAR İ F İ

Malzemeler:

1 kg temizlenmiş kuzu bağırsak (kokoreç için özel hazırlanmış)

250 gr kuyruk yağı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet taze ekmek (yarım ekmek veya sandviç tipi)

KOKORE Ç YAPILI Ş I

Eğer bağırsakları kendiniz temizleyecekseniz, bol limonlu ve sirkeli suda birkaç kez yıkayıp iç dış çevrilerek iyice temizlenmeli.

Kokoreç, genellikle kuzu gömleği (yağlı zar) ile sarılarak şişe dizilir.

Fakat evde pratik tarifte doğranmış haliyle tavada pişirmek mümkündür.

Bağırsakları 1 cm kalınlığında doğrayın.

Kuyruk yağı da aynı şekilde doğranır ve birlikte orta ateşte tavada kavrulmaya başlanır.

Yağ eriyip bağırsaklar renk alana kadar pişirilir (yaklaşık 20-25 dakika).

Ocaktan almaya yakın baharatlar eklenir ve karıştırılır.

Ekmeklerin içi hafif oyularak ısıtılır ya da ızgarada hafif kızartılır.

Hazırlanan kokoreç sıcak ekmek arasına konur.

Arzuya göre üzerine ekstra baharat serpilip domates veya turşuyla servis edilir.