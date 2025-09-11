Sonbahar ve kış sofralarının favorisi: MasterChef balkabaklı börek tarifi

Türk mutfağında börek çeşitleri oldukça geniştir; kıymalıdan peynirlisine, patateslisinden ıspanaklısına kadar farklı harçlarla hazırlanan börekler vardır. Bu çeşitler arasında öne çıkanlardan biri de balkabaklı börektir. İncecik açılan yufkanın arasına tarçın, şeker ve cevizle harmanlanmış balkabağı serilerek hazırlanan bu börek, çıtır dokusu ve aromatik tadıyla kahvaltılardan çay saatlerine kadar sofralara farklı bir tat katar. Peki, sonbahar ve kış sofralarının favorisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef balkabaklı börek tarifi...
Malzemeler
- 4 adet hazır yufka
- 500 g balkabağı (rendelenmiş)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta (üzeri için)
- Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)
Yapılışı
- Rendelenmiş balkabağını bir tencerede şekeriyle birlikte hafifçe kavurun. Yumuşayınca ceviz ve tarçını ekleyip soğumaya bırakın.
- Yufkayı tezgâha serin, üzerine süt ve sıvı yağ karışımından sürün.
- Hazırladığınız balkabaklı harcı yufkanın kenarına yayın ve rulo şeklinde sarın.
- Tepsiye kol böreği gibi sararak veya uzun rulolar halinde dizin.
- Üzerine çırpılmış yumurta sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin.
- Fırından çıkınca üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.