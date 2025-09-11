Sonbahar ve kış sofralarının favorisi: MasterChef balkabaklı börek tarifi

Türk mutfağında börek çeşitleri oldukça geniştir; kıymalıdan peynirlisine, patateslisinden ıspanaklısına kadar farklı harçlarla hazırlanan börekler vardır. Bu çeşitler arasında öne çıkanlardan biri de balkabaklı börektir. İncecik açılan yufkanın arasına tarçın, şeker ve cevizle harmanlanmış balkabağı serilerek hazırlanan bu börek, çıtır dokusu ve aromatik tadıyla kahvaltılardan çay saatlerine kadar sofralara farklı bir tat katar. Peki, sonbahar ve kış sofralarının favorisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef balkabaklı börek tarifi...

Malzemeler

4 adet hazır yufka

500 g balkabağı (rendelenmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı