Sonbahara çok yakışan enfes atıştırmalık: Fırında kestane kebabı tarifi

Sonbahar mevsiminin en sevilen atıştırmalıklarından biri olan kestane kebabı, sokak lezzeti olarak akıllara kazınsa da evde fırında pratik bir şekilde hazırlanabilir. İster film izlerken, ister çay eşliğinde tüketin; fırında pişen kestanenin çıtır kabuğu ve içinin yumuşacık dokusu damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, güz mevsimine çok yakışan bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, leziz fırında kestane kebabı tarifi...

FIRINDA KESTANE KEBABI TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gr kestane

1 tatlı kaşığı tuz

Bir miktar su

FIRINDA KESTANE KEBA BI YAPILI Ş I

Kestaneleri güzelce yıkayın ve kurulayın.

Her kestanenin üst kısmına bıçak yardımıyla çapraz kesikler atın. (Bu, pişerken patlamasını önleyecektir.)

Kestaneleri bir kaba alın, üzerine tuz serpin ve 15-20 dakika kadar ılık suda bekletin.

Bu işlem hem kestanenin daha kolay soyulmasını hem de yumuşacık olmasını sağlar.

Suda bekleyen kestaneleri süzün ve fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Arada bir karıştırarak kestanelerin her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Fırından çıkan kestaneleri 5 dakika kadar dinlendirin.

Sıcakken kolayca soyup servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!