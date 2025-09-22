Sonbaharın büyüleyen lezzeti: Armutlu turta tarifi

Tatlı severler için mevsiminde taptaze armutlarla hazırlanan turta, hem şık sunumuyla hem de hafif lezzetiyle sofralara ayrı bir güzellik katar. Özellikle çay saatlerinde, misafir ağırlarken ya da akşam yemeklerinden sonra tatlı bir dokunuş yapmak isteyenler için armutlu turta en iyi seçeneklerden biridir. Peki, sonbaharın bu büyüleyen lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis armutlu turta tarifi...

ARMUTLU TURTA TARİFİ

Malzemeler:

3-4 adet olgun armut

2,5 su bardağı un

150 gr tereyağı

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

ARMUTLU TURTA YAPILIŞI

Un, tereyağı, şeker, yumurta ve kabartma tozunu yoğurarak klasik turta hamuru elde edin.

Armutları soyup dilimleyin.

Üzerine biraz şeker ve tarçın serpip harmanlayın.

Hamurun yarısını yağlanmış kalıba yayın.

Üzerine armut dilimlerini dizin.

Kalan hamuru şeritler halinde keserek armutların üzerine kafes şeklinde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun!