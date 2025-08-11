Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tadıyla mest eden geleneksel lezzet: MasterChef sütlaç tarifi...

Tadıyla mest eden geleneksel lezzet: MasterChef sütlaç tarifi...

11.08.2025 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tadıyla mest eden geleneksel lezzet: MasterChef sütlaç tarifi...

Türk mutfağının en sevilen geleneksel tatlılarından biri olan sütlaç, hem hafif hem de besleyici bir lezzettir. Peki, tadıyla mest eden bu yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla MasterChef sütlaç tarifi...

Sütlaç, Türk mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biridir. Hem hafif hem de doyurucu yapısıyla özellikle yemeklerden sonra mükemmel bir tatlı alternatifi sunar. Evde kolayca yapılabilen sütlaç, az malzeme ile büyük lezzetler yaratmanın en güzel örneklerinden biridir. Peki, tadıyla mest eden bu yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla MasterChef sütlaç tarifi...

Image

SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Tarçın (üzeri için)

SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp tencereye alın.

Üzerine 2 su bardağı su ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Pirinçler yumuşadıktan sonra sütü ekleyin.

Kaynamaya başladığında şekeri ilave edin ve karıştırarak 10 dakika daha pişirin.

Bir kasede nişastayı az miktarda soğuk suyla açın.

Kaynayan sütlaç karışımına yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırın.

Kıvam aldıktan sonra vanilini ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun.

Servis ederken üzerine tarçın serpin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #pratik tatlı tarifi #sütlaç #geleneksel lezzet