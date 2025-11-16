Taş fırın lezzeti mutfağınıza taşıyan tarif: Kuşbaşılı kaşarlı pide tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan pide, çeşitleriyle sofralara renk katıyor. Özellikle kuşbaşılı kaşarlı pide, hem doyurucu hem de enfes aromasıyla kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde favori oluyor. Peki, taş fırın lezzeti mutfağınıza taşıyan bu nefis tarif nasıl yapılır? İşte, kuşbaşılı kaşarlı pide tarifi...

KUŞBAŞILI KAŞARLI PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için:

300 g kuşbaşı dana eti

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

150 g rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

KUŞBAŞILI KAŞARLI PİDE YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.

Unu derin bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın.

Mayalı karışımı, tuz ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanları kavurun.

Kuşbaşı etleri ekleyip rengi değişene kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Ocaktan almadan önce biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Mayalanan hamurdan bezeler alın ve unlanmış tezgahta uzun oval şekli verin.

Ortasına etli harcı ve rendelenmiş kaşarı ekleyin.

Kenarlarını içe doğru kapatın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 220°C fırında 15–20 dakika pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yanına ayran veya domatesli yeşillik salata ile sunabilirsiniz.

Dilerseniz pişerken üzerine tereyağı sürerek daha yumuşak ve aromatik bir sonuç elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!