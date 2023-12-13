Taste Atlas dünyanın en kötü yemeklerini seçti: Listede Türk yemeği de var!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 22:57

Güncelleme: 13.12.2023 - 22:57

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en az beğenilen 100 yemeğini belirledi.

Bu dikkat çekici listede, Türk mutfağından iki özgün lezzetin de yer alması gözlerden kaçmadı.

Taste Atlas'ın dünyanın en kötü yemekleri listesinde ilk sıranın sahibi İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti "Hákarl" oldu.

Teste Atlas'ın listesine Türkiye ise 7. sıradan 2,3 puan alan lahana çorbasıyla girdi.

Taste Atlas'ın listesinde kaymaklı kayısı, 2,7 puanla 59. sıraya yerleşti.