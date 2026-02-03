Tatlı krizlerine 15 dakikalık çözüm: Damla çikolatalı üzümlü kurabiye tarifi

Damla çikolatalı üzümlü kurabiye, klasik kurabiye tariflerine hem lezzet hem de doku açısından zenginlik katan özel bir seçenektir. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak kalan bu kurabiyeler; damla çikolatanın yoğun aroması ile kuru üzümün doğal şekerini dengeli bir şekilde buluşturur. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis damla çikolatalı üzümlü kurabiye tarifi...

DAMLA ÇİKOLATALI ÜZÜMLÜ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1 su bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kuru üzüm

DAMLA ÇİKOLATALI ÜZÜMLÜ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta iyice karıştırın.

Yumurtayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Damla çikolata ve kuru üzümü hamura ekleyip spatula ya da elinizle nazikçe karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayıp hafif bastırarak yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12–15 dakika, altları hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri tepside 5 dakika beklettikten sonra tel rafa alın.

Afiyet olsun!