Tatlı krizlerine 15 dakikalık nefis çözüm: Çilekli brownie tarifi

Çilekli brownie, klasik brownie tarifine meyveli ve hafif bir dokunuş kazandıran özel bir lezzettir. İç kısmı yoğun ve yumuşak kalan brownie harcı, üzerindeki taze çileklerle hem görünüm hem de tat açısından iştah açıcı bir hale gelir. Özellikle ani tatlı krizlerinde, misafir sofralarında ya da çay saatlerinde kolayca hazırlanabilecek bu tarif, çikolata severlerin favorisi olmaya adaydır. İşte, nefis çilekli brownie tarifi...

ÇİLEKLİ BROWNİE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

1 paket vanilya

180 gram bitter çikolata

1 su bardağı un

1/4 çay kaşığı tuz

100 gram çilek

ÇİLEKLİ BROWNİE YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri geniş bir kapta çırpın.

Vanilya ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Unu eleyerek ilave edin ve homojen kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Tereyağı ile bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Eritilmiş çikolatalı karışımı azar azar harca ekleyin.

Yağlı kağıt serilmiş kare veya dikdörtgen kalıba dökün.

Üzerine ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!