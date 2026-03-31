Tatlı krizlerine en masum çözüm: Unsuz ve şekersiz tencerede fit sufle

Akşam yemeğinden sonra bastıran tatlı krizlerine, fırın bile çalıştırmadan sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz efsane bir çözüm... Formunu korumak isteyenlerin ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin yeni favorisi olacak akışkan sufle tarifi...

MALZEMELER (1 KİŞİLİK)

Sufle Hamuru İçin:

1 adet iyice olgunlaşmış ve kararmış muz (Tatlandırıcımız bu olacak)

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı kakao

Merkez İçin:

1-2 kare bitter çikolata (Tercihen en az %70 ila %80 kakaolu)

Süslemek İçin (İsteğe Bağlı):

Bir tutam Hindistan cevizi tozu veya toz fıstık

ADIM ADIM TENCEREDE SUFLE TARİFİ

Derin bir kasede olgun muzu çatal yardımıyla püre haline gelene kadar iyice ezin. (Muz ne kadar olgunsa, sufleniz o kadar tatlı olacaktır).

Ezilmiş muzun üzerine 1 adet yumurtayı ve kakaoyu ekleyin. Tüm malzemeler tamamen bütünleşip pürüzsüz, kek hamuru kıvamında bir sıvı elde edene kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Isıya dayanıklı küçük bir sufle kabının (veya klasik bir kahve/çay fincanının) içini çok az Hindistan cevizi yağı veya tereyağı ile hafifçe yağlayın. Hazırladığınız karışımı, fincanın üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde kaba dökün.

Karışımın tam ortasına 1-2 kare bitter çikolatayı hafifçe bastırarak gömün. Çikolata pişerken eriyip o meşhur akışkan merkezi oluşturacak.

Geniş ve derin bir tencerenin içine sufle kabınızı yerleştirin. Tencerenin içine, fincanın yarısına gelecek seviyeye kadar sıcak su ekleyin (Suyun fincanın içine girmemesine dikkat edin).

Ocağın altını açın. Su kaynamaya başladığında ocağı kısık ateşe alın. Tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve tam 8-10 dakika buharda pişirin. (Dışının kek gibi pişmesi, içinin akışkan kalması için bu süre idealdir).

Süre sonunda fincanı tencereden dikkatlice (sıcak olacaktır) çıkarın. İlk sıcağı saniyeler içinde geçtikten sonra üzerine biraz Hindistan cevizi serpip, kaşığınızı o sıcak akışkan çikolataya daldırın!