Tatlı krizlerine hem pratik hem de leziz çözüm: Vişneli cobbler tarifi

Amerikan mutfağının sevilen tatlılarından biri olan cobbler, meyve dolgusu ve üzerindeki hamur katmanı ile hem pratik hem de çok lezzetli bir tariftir. Özellikle ekşi tatlı dengesini sevenler için vişneli cobbler harika bir seçenektir. Dışı altın rengi ve çıtır, içi ise yumuşacık ve sulu olan bu tatlı, dondurma ya da krema ile servis edildiğinde damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Peki, tatlı krizlerine hem pratik hem de leziz çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis vişneli cobbler tarifi...

V İŞ NEL İ COBBLER TAR İ F İ

Malzemeler:

3 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış vişne

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı limon suyu

100 gr tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

1/2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

V İŞ NEL İ COBBLER YAPILI Ş I

Vişneleri şeker, nişasta ve limon suyu ile karıştırın.

Fırın kabına aktarın.

Un, kabartma tozu, tuz ve vanilini karıştırın.

Üzerine süt ve eritilmiş tereyağını ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru vişnelerin üzerine eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine vanilyalı dondurma veya krem şanti ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!