Tatlı krizlerine hızlı çözüm: 15 dakikada hazır irmikli sütlü tatlı tarifi

Zamanınız kısıtlı ama tatlıdan da vazgeçemiyor musunuz? İşte mutfağın kurtarıcılarından biri: İrmikli sütlü tatlı! Az malzemeyle yapılan bu hafif tarif, hem çocuklar hem de yetişkinler için ideal. 15 dakikada hazırlanıyor ve soğuduktan sonra afiyetle yeniyor. Üstelik süslemesiyle de oldukça şık bir sunum sağlıyor.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için: Hindistan cevizi, tarçın, fındık ya da meyve dilimleri

HAZIRLANIŞI

Orta boy bir tencereye süt, şeker ve irmiği alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım koyulaşınca vanilin ve tereyağını ekleyin, 1-2 dakika daha karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Kaselere veya kuplara döküp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Üzerine Hindistan cevizi, tarçın ya da dilerseniz meyve ekleyerek servis edin.