Tatlı krizlerine kurtarıcı: Pratik supangle tarifi

Yoğun çikolata tadı, yumuşacık kıvamı ve altındaki bisküvi katmanıyla supangle, çocukluğun en unutulmaz tatlılarından biri. Hazır paketlere ihtiyaç duymadan, birkaç temel malzemeyle evde kolayca hazırlanabilen bu klasik lezzet, hem pratik oluşuyla hem de her kaşıkta verdiği mutlulukla sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

SUPANGLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

80–100 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sade petibör bisküvi (tabanı için)

HAZIRLANIŞI

Süt, şeker, un, nişasta ve kakaoyu tencerede pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine bitter çikolata ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Kaselerin tabanına kırılmış bisküvi yerleştirin, üzerine sıcak supangle’ı dökün. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabında soğutun. Üzerini çikolata rendesi ya da fındıkla süsleyerek servis edin.