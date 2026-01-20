Tatlı krizlerini bastıran enfes lezzet: Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye, geleneksel mutfağımızın en sevilen hamur işi tarifleri arasında yer alır. Özellikle ağızda dağılan kıvamı ve kendine has aromasıyla her yaştan tatlı severin favorisi olan bu kurabiye, doğru ölçülerle hazırlandığında pastaneleri aratmayan bir sonuç verir. Peki, tatlı krizlerini bastıran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tahinli kurabiye tarifi...

TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı tahin

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

Üzeri için :

Toz Antep fıstığı

Susam veya ceviz içi

TAHİNLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, tahin ve pudra şekerini derin bir kapta iyice karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 18–22 dakika pişirin.

Kurabiyelerin altı hafif kızarınca fırından alın.

Fırından çıkan kurabiyeler yumuşak olabilir; soğudukça kıyırlaşacaktır.

Afiyet olsun!