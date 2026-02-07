Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 00:07:00
Haber Merkezi
Tatlı krizlerinin en zarif çözümü: Muzlu magnolia tarifi...

Son yıllarda ise mutfakların başköşesine oturan bu lezzet, hem görsel şölen sunuyor hem de hafifliğiyle yemeğin finalini muhteşem yapıyor. İşte kıvamı asla şaşmayan magnolia tarifi...

İpeksi muhallebisi, taze muz dilimleri ve damakta dağılan bisküvi katmanlarıyla enfes magnolia tarifi...

MALZEMELER

Muhallebi İçin:

 

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır, tepeleme)

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 paket süt kreması (200 ml - soğuk kullanılacak)

Katmanlar İçin:

2 paket yulaflı veya bebe bisküvisi (rondodan geçirilmiş)

2-3 adet olgun muz (dilimlenmiş)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını alın. Ocağın altını açmadan önce pürüzsüz olana kadar çırpıcı ile karıştırın.

Ocağı orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak, göz göz olup kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca altını kısıp 1-2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Ocaktan aldığınız muhallebiye vanilyayı ekleyip karıştırın. Üzerinin kabuk tutmaması için ara sıra karıştırarak ılımaya bırakın.

Muhallebi tamamen soğuduğunda, içine 1 paket soğuk süt kremasını ekleyin ve mikserle pürüzsüz, ipek gibi bir kıvam alana kadar 3-4 dakika çırpın.

Servis kuplarının veya kaselerin tabanına 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvi koyun. Kenarlara muz dilimlerini dik şekilde dizin. Üzerine muhallebiden dökün. Tekrar bisküvi, tekrar muz ve en üste tekrar muhallebi olacak şekilde katmanları tamamlayın.

En üstü kalan bisküvi kırıntılarıyla süsleyin. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra soğuk servis yapın.

