Tatlı severlerin favorisi: Adım adım berliner tarifi

Berliner, mayalı hamurdan yapılan, genellikle reçel veya çikolata dolgulu bir tatlı türüdür. Türkiye’de genellikle “Alman çöreği” veya “berliner” olarak bilinir. Üzeri pudra şekeriyle süslenir ve dışı hafif kızartılmıştır.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yumurta

1/2 su bardağı süt (ılık)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Reçel veya çikolata kreması (dolgusu için)

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırın ve 10 dakika bekletin.

Un, tuz, yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru ılık bir yerde 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve tekrar 15 dakika dinlendirin.

Sıvı yağda altın rengi alana kadar kızartın.

Hamurlar soğuduktan sonra içine reçel veya çikolata kreması sıkın.

Üzerini pudra şekeriyle süsleyip servis edin.