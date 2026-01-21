Tatlı ve tuzlunun buluşması: Kestaneli pilav tarifi

Kestaneli pilav, Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan, tatlı ve tuzlunun dengeli uyumunu yansıtan özel tariflerden biridir. İç pilavın zengin dokusunu kestanenin yumuşak ve hafif tatlı aromasıyla birleştiren bu yemek, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına doyurucu bir alternatif olarak tercih edilir.

KESTANELİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı haşlanmış kestane

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2,5 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya su)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin, ardından iyice yıkayıp süzün.

Tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Dolmalık fıstıkları ilave edip hafifçe renk alana dek kavurun.

Süzülmüş pirinci ekleyin ve taneler şeffaflaşana kadar karıştırarak kavurun.

Kuş üzümü, tarçın, yenibahar, tuz ve karabiberi ekleyin.

Doğranmış kestaneleri ilave edin.

Sıcak tavuk suyunu ekleyip karıştırın, kapağını kapatın.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Altını kapattıktan sonra pilavı 10 dakika dinlendirin ve karıştırarak servis edin.