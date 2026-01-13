Tatlı ve tuzlunun enfes uyumu: Balkabaklı peynirli börek tarifi

Klasik börek tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için balkabaklı peynirli börek hem şaşırtıcı hem de son derece lezzetli bir alternatif sunar. Balkabağının yumuşak dokusu, peynirin yoğun aroması ve çıtır yufka ile birleşerek çay saatlerinden kahvaltı sofralarına kadar her öğüne yakışır. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis balkabaklı peynirli börek tarifi...

BALKABAKLI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

400 g balkabağı (rendelenmiş)

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

BALKABAKLI PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI

Rendelenmiş balkabaklarını zeytinyağı ile tavada hafifçe soteleyin.

Yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Üzerine peynir, karabiber ve isteğe bağlı ceviz ekleyerek karıştırın.

Süt ve sıvı yağı bir kasede karıştırın.

İlk yufkayı tezgâha serin ve sosundan her yerine sürün.

İç harcı eşit şekilde yayın.

Yufkayı rulo ya da zarf şeklinde sarın.

Diğer yufkalar için de aynı işlemi uygulayın.

Börekleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Balkabaklı peynirli böreği fırından çıktıktan sonra 5–10 dakika dinlendirin.

Ilık servis edildiğinde lezzeti daha da artar.

Yanında çay, ayran ya da taze yeşilliklerle harika bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!