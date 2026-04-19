Tatlıcıların sırrı çözüldü: Hazır yufkadan pratik ve ekonomik soğuk baklava tarifi...

Son yılların tartışmasız en popüler tatlısı olan soğuk baklava, klasik baklavanın ağır şerbetinden hoşlanmayanlar için adeta bir devrim niteliğinde. Sütlü ve kremalı şerbeti sayesinde buzdolabında soğutularak tüketilen bu tatlı, üzerindeki kakao ve çikolata rendesiyle birleştiğinde ortaya inanılmaz hafif ve ferahlatıcı bir lezzet çıkarıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 paket hazır baklavalık yufka (Yaklaşık 800 gram/40-44 adet)

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (veya Antep fıstığı)

Sütlü Şerbeti İçin (En Önemli Kısım):

1 litre süt

2 su bardağı toz şeker

1 paket sıvı krema (200 ml)

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı kakao (İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı süt tozu ile karıştırılabilir)

80 gram rendelenmiş sütlü veya bitter çikolata

ADIM ADIM EV YAPIMI SOĞUK BAKLAVA

Derin bir tencereye sütü ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar ısıtın (kaynamasına gerek yok, şekerin erimesi yeterli). Ocağı kapattıktan sonra sıvı kremayı ekleyip iyice çırpın ve şerbeti tamamen soğuması için buzdolabına kaldırın.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Üzerinde oluşan beyaz köpükleri (kefi) mutlaka bir kaşıkla toplayıp atın (yoksa fırında yanar ve siyah noktalar oluşturur). İçine sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Fırın tepsinizi (dikdörtgen veya kare) hafifçe yağlayın. Baklavalık yufkaların yarısını, her iki katta bir fırçayla hafifçe yağ sürerek tepsiye üst üste dizin.

Yufkaların tam ortasına geldiğinizde, iri çekilmiş cevizleri (veya fıstığı) eşit şekilde serpiştirin. Kalan yufkaları da yine her iki katta bir yağlayarak üst üste dizmeye devam edin. En üst katta kalan yağı bolca sürün.

Keskin bir bıçakla baklavanızı dilediğiniz büyüklükte (genellikle kare) dilimleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ağır pişirin.

Fırından çıkan baklavayı 10 dakika kadar tezgahta dinlendirip ilk kaynar sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabında iyice soğuttuğunuz sütlü şerbeti, ılık baklavanın üzerine kepçeyle her yerine gelecek şekilde gezdirin.

Baklava sütü sünger gibi çekecektir. Tatlıyı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirin. Servis etmeden hemen önce üzerine ince bir süzgeçle kakaoyu eleyin ve bolca çikolata rendesi serpiştirerek soğuk soğuk servis yapın.