Tavada 5 dakikada hazır: Pratik lavaş tostu tarifi

Kahvaltıya farklı bir şey arıyor ya da evdeki malzemeleri değerlendirmek istiyorsanız, lavaş tostu tam size göre! Tost makinesi olmadan sadece tava kullanarak yapabileceğiniz bu tarif, hem kolay hem de çok doyurucu.

MALZEMELER (1 adet tost için)

1 adet büyük boy lavaş

1 dilim kaşar peyniri (veya rendelenmiş)

1-2 dilim sucuk ya da salam (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Arzuya göre: domates, zeytin ezmesi, haşlanmış mısır

HAZIRLANIŞI

Lavaşı serin:

Düz bir zemine lavaşı açın. Yarısına peynir ve dilediğiniz diğer malzemeleri yerleştirin. Lavaşın diğer yarısını üzerine kapatın.

Tavayı ısıtın:

Teflon veya döküm bir tavayı orta ateşte ısıtın. Bir çay kaşığı kadar tereyağı veya zeytinyağı ekleyin.

Tostu pişirin:

Lavaş tostunu tavaya alın ve spatula yardımıyla bastırarak her iki yüzünü de altın rengi alana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) pişirin.

Servis:

Sıcak sıcak, dilimleyerek servis edin. Yanına çay veya ayranla harika bir ikili olur!