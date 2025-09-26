Tavuk graten tarifi: Akşam yemekleri için pratik tarif...

Fırında bol beşamel sos ve kaşar peyniriyle hazırlanan tavuk graten, akşam yemeklerinin yıldızı olmaya aday... Hem doyurucu hem de şık sunumuyla misafir sofraları için de harika bir seçenek.

MALZEMELER

500 g tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kapya biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz, karabiber, pul biber

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Tavayı ısıtın, sıvı yağı ekleyip soğanı kavurun. Tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Biberleri, tuz ve baharatları ilave edin. Haşlanmış bezelyeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Koyu akışkan bir kıvam alana kadar pişirin.

Fırın kabına tavuklu harcı yayın. Üzerine beşamel sosu dökün ve her yerine eşit şekilde yayın.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında peynirler eriyip kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.