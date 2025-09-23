Tayland Mutfağının En Aromatik Lezzeti: Phanaeng Köri Tarifi

Tayland mutfağı denince akla ilk gelenlerden biri köriler olur. Ancak Phanaeng köri, diğerlerinden farklıdır: Daha az acı, daha yoğun ve hafif tatlımsı aromasıyla damakta iz bırakır. Yer fıstığının kattığı lezzet ve hindistan cevizi sütünün yumuşaklığıyla bu yemek, hem gurme sofralara hem de evde farklı tatlar denemek isteyenlere hitap ediyor. İşte Tayland mutfağının dünyaca ünlü lezzeti Phanaeng köri tarifi…
PHANAENG KÖRİ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 g dana ya da tavuk eti (ince dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı Phanaeng köri ezmesi (hazır paketlerde bulunabilir)
- 400 ml hindistan cevizi sütü
- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ
- 1 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu)
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
- 3-4 lime yaprağı (veya ince rendelenmiş lime kabuğu)
- 2 yemek kaşığı kavrulmuş, dövülmüş yer fıstığı
- Taze kırmızı biber dilimleri (süs için)
- Taze fesleğen yaprakları
Yapılışı:
- Eti hazırlayın: İnce dilimlenmiş etleri bir kenarda bekletin.
- Köri ezmesini kavurun: Tavaya yağı alın, üzerine Phanaeng köri ezmesini ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
- Hindistan cevizi sütü ekleyin: Kavrulan köri ezmesine hindistan cevizi sütünün yarısını ekleyip karıştırın, sos kıvamına getirin.
- Eti pişirin: Dilimlenmiş eti ekleyin ve sosun içinde iyice pişirin.
- Baharatları ekleyin: Balık sosu, esmer şeker, lime yaprağı ve yer fıstığını karıştırın. Geriye kalan hindistan cevizi sütünü ilave edin.
- Kıvam verin: Orta ateşte 8-10 dakika kısık şekilde pişirin.
- Servis edin: Üzerini kırmızı biber dilimleri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Buharda pişmiş yasemin pirinci ile sıcak servis yapın.