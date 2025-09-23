Tayland Mutfağının En Aromatik Lezzeti: Phanaeng Köri Tarifi

Tayland mutfağı denince akla ilk gelenlerden biri köriler olur. Ancak Phanaeng köri, diğerlerinden farklıdır: Daha az acı, daha yoğun ve hafif tatlımsı aromasıyla damakta iz bırakır. Yer fıstığının kattığı lezzet ve hindistan cevizi sütünün yumuşaklığıyla bu yemek, hem gurme sofralara hem de evde farklı tatlar denemek isteyenlere hitap ediyor. İşte Tayland mutfağının dünyaca ünlü lezzeti Phanaeng köri tarifi…

PHANAENG KÖRİ TARİFİ

Malzemeler:

500 g dana ya da tavuk eti (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı Phanaeng köri ezmesi (hazır paketlerde bulunabilir)

400 ml hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

1 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3-4 lime yaprağı (veya ince rendelenmiş lime kabuğu)

2 yemek kaşığı kavrulmuş, dövülmüş yer fıstığı

Taze kırmızı biber dilimleri (süs için)

Taze fesleğen yaprakları

Yapılışı: