Tayland usulü kızarmış pilav: MasterChef khao pad rice tarifi

Khao Pad, sade görünümünün ardında bol lezzet barındıran bir yemektir. Hem öğle hem akşam yemeklerinde servis edilebilir. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef khao pad rice tarifi...

KHAO PAD RICE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı pişmiş ve soğumuş yasemin pirinci

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen susam yağı)

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet küçük soğan (doğranmış)

1 adet havuç (minik küp doğranmış)

½ su bardağı bezelye

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı istiridye sosu (opsiyonel)

1 tatlı kaşığı balık sosu (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

1 limon (servis için)

Taze soğan ve kişniş (süsleme için)

KHAO PAD RICE YAPILIŞI

Pirinci bir gün önceden haşlayıp buzdolabında bekletin.

Soğuk pirinç, kızartma sırasında tane tane kalır.

Tavaya az yağ koyun, yumurtaları kırın ve karıştırarak omlet kıvamına gelene kadar pişirin.

Ardından kenara alın.

Aynı tavaya biraz daha yağ ekleyin.

Soğan ve sarımsağı kavurun, ardından havuç ve bezelyeyi ekleyin.

Sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin.

Pirinci tavaya alın ve birkaç dakika kavurun.

Soya sosu, istiridye sosu ve balık sosunu ekleyin.

Tüm malzemeler birbirine karışana kadar karıştırın.

Pişirdiğiniz yumurtaları tekrar tavaya alın ve pirinçle karıştırın.

Tuzu ve karabiberi damak zevkinize göre ayarlayın.

Khao Pad’i servis tabağına alın.

Üzerine limon sıkın ve taze soğan ya da kişnişle süsleyin.

Afiyet olsun!