Tok tutan Sezar salata tarifi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:30

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:30

Dünya mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Sezar salata, taptaze yeşilliklerin ve lezzet dolu sosun bir araya geldiği, hafif ve doyurucu bir seçenektir. Özellikle pratik ve şık bir tarif arayanların gözdesi olan bu salata, hem öğle hem de akşam yemeklerinde sofranızı süsleyebilir. Hazırsanız, klasik Sezar salatasını en mükemmel haliyle hazırlamak için mutfağa geçelim!

Malzemeler

Salata İçin:

1 adet Roma marulu (veya kıvırcık marul)

1 dilim tavuk göğsü (ızgara yapılmış)

1 su bardağı kruton (küp şeklinde kızartılmış ekmek)

Yarım çay bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

Sezar Sosu İçin:

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı Dijon hardalı

2 adet ançüez filetosu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı Worcestershire sosu

Tuz ve karabiber

Hazırlık Aşamaları

1. Tavuk Göğsünü Hazırlayın:

Tavuk göğsünü tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin. Isıtılmış bir ızgarada veya tavada altın sarısı olana kadar pişirin ve dilimleyerek kenara alın.

2. Marulu Hazırlayın:

Roma marulunu iyice yıkayıp kurulayın. Yaprakları iri parçalar halinde doğrayarak servis kasesine yerleştirin.

3. Krutonları Hazırlayın:

Bayat ekmekleri küçük küpler halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve isteğe göre sarımsak tozu ile karıştırıp fırında veya tavada çıtır çıtır olana kadar kızartın.

4. Sezar Sosunu Hazırlayın:

Bir kaseye ezilmiş sarımsak, yumurta sarısı, limon suyu, Dijon hardalı, Worcestershire sosu ve ançüez filetolarını ekleyin. Karışımı iyice çırparken yavaş yavaş zeytinyağını ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

5. Salatayı Birleştirin:

Marulun üzerine dilimlenmiş tavuk göğsünü, krutonları ve rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve nazikçe karıştırın.