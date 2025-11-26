Türk mutfağından esinlenen Alaturka pizza tarifi

Alaturka pizza; sucuk, pastırma, kaşar, biber, domates ve baharat gibi Türk lezzetlerinin pizza temeli üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanan, yerli damak zevkine uygun bir pizzadır. Geleneksel pizzadan daha aromatik, daha baharatlı ve daha doyurucu olmasıyla öne çıkar.

MALZEMELER

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos İçin:

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Üzeri İçin:

150 g sucuk (dilimlenmiş)

8–10 dilim pastırma (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

Bir avuç zeytin

Arzuya göre mantar, mısır veya jalapeno

ALATURKA PİZZA NASIL YAPILIR?

1. Hamuru Hazırlayın

Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Un, tuz ve zeytinyağını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

2. Sosu Hazırlayın

Salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

Yoğun, aromalı bir sos elde edeceksiniz.

3. Hamuru Açın

Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta ince veya orta kalınlıkta açın.

Yağlı kâğıt serilmiş tepsiye yerleştirin.

4. Malzemeleri Ekleyin

Önce sosu sürün.

Üzerine kaşarın bir kısmını serpiştirin.

Sucuk, pastırma, biber ve zeytinleri yerleştirin.

En üste tekrar kaşar peyniri ekleyin.

5. Pişirin

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Kenarlar kızardığında pizzanız hazırdır.