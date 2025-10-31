Türk mutfağının efsane lezzetlerinden: Biber dolması tarifi

Dolma, Osmanlı mutfağından bugüne uzanan en köklü yemeklerden biridir. Hem yaz aylarında taze sebzelerle, hem de kışın dondurulmuş biberlerle kolayca hazırlanabilir. Bu tarifte, ne fazla diri ne de lapa kalan pirinçle, içi tam kıvamında pişmiş, mis kokulu bir biber dolması yapmanın tüm sırlarını paylaşıyoruz.

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

10 adet orta boy dolmalık yeşil biber

1 su bardağı pirinç

200 gram dana kıyma (isteğe bağlı, etli versiyon için)

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su (pişirmek için)

Yapılışı