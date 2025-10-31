Türk mutfağının efsane lezzetlerinden: Biber dolması tarifi

Dolma, Osmanlı mutfağından bugüne uzanan en köklü yemeklerden biridir. Hem yaz aylarında taze sebzelerle, hem de kışın dondurulmuş biberlerle kolayca hazırlanabilir. Bu tarifte, ne fazla diri ne de lapa kalan pirinçle, içi tam kıvamında pişmiş, mis kokulu bir biber dolması yapmanın tüm sırlarını paylaşıyoruz.
BİBER DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 10 adet orta boy dolmalık yeşil biber
- 1 su bardağı pirinç
- 200 gram dana kıyma (isteğe bağlı, etli versiyon için)
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı sıcak su (pişirmek için)
Yapılışı
- Biberleri hazırlayın: Dolmalık biberlerin üst kısımlarını dikkatlice kesin, saplarını koparmadan kapak gibi ayırın. İç kısımlarındaki çekirdekleri çıkarın ve biberleri yıkayıp süzülmeye bırakın.
- İç harcı hazırlayın: Geniş bir kapta ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, pirinci, kıymayı, rendelenmiş domatesi, salçayı, zeytinyağını, ince doğranmış maydanozu ve baharatları karıştırın. Tüm malzeme homojen bir kıvama gelene kadar yoğurur gibi karıştırın.
- Biberleri doldurun: Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine, üst kısmında parmak kalınlığında boşluk kalacak şekilde doldurun. (Pirinç pişerken şişeceği için fazla doldurmayın.)
- Kapakları yerleştirin: Kestiğiniz biber kapaklarını veya dilimlenmiş domates parçalarını dolmaların üzerine kapatın.
- Tencereye dizin: Dolmaları tencereye dik bir şekilde yerleştirin. Üzerine sıcak suyu gezdirin.
- Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın, önce orta ateşte 10 dakika kaynatın, ardından kısık ateşte yaklaşık 31-35 dakika pişirin.
- Pirinçler yumuşadığında ve biberler dağılmadan piştiğinde ocağı kapatın.
- Dinlendirin ve servis edin: Dolmaların lezzetini bulması için piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. Yanında yoğurtla servis edin.