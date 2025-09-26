Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk mutfağının en doyurucu lezzeti: Etli nohut tarifi

26.09.2025 00:11:00
Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan etli nohut, hem besleyici hem de lezzetiyle sofraların yıldızı oluyor. Geleneksel tarifler arasında önemli bir yere sahip olan bu yemek, pilavla birleştiğinde adeta tam bir ziyafete dönüşüyor.

Türk mutfağının klasiklerinden etli nohut, hem protein deposu hem de damaklarda iz bırakan bir lezzet. Özellikle kış akşamlarında sıcak bir pilav eşliğinde servis edildiğinde tam bir geleneksel şölen yaratıyor. İşte adım adım etli nohut yemeği tarifi...

ETLİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)
  • 300 gr kuşbaşı kuzu veya dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Akşamdan ıslattığınız nohudu süzüp yıkayın.
  2. Tencereye yağı alın, doğranmış soğanı kavurun.
  3. Etleri ekleyip suyunu salıp çekinceye kadar kavurmaya devam edin.
  4. Salça ve baharatları ilave edin, birkaç dakika daha kavurun.
  5. Islatılmış nohudu tencereye ekleyin, üzerine sıcak suyu ilave edin.
  6. Düdüklü tencerede 30–35 dakika, normal tencerede ise nohudu yumuşayıncaya kadar yaklaşık 1–1,5 saat pişirin.
  7. Sıcak servis edin, yanına pirinç pilavı ekleyerek tamamlayın.
