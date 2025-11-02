Türk mutfağının gözdesi: Etli biber dolması tarifi

Etli biber dolması, zeytinyağlısı kadar popüler, bol aromalı ve doyurucu bir Türk yemeğidir. İncecik doğranmış soğan, pirinç ve baharatlarla harmanlanan kıyma; yeşil biberlerin içine doldurularak nefis bir domates sosuyla buluşur. Yanında yoğurtla servis edildiğinde ise adeta tam bir ziyafete dönüşür. Peki, Türk mutfağının bu gözde yemeği nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle etli biber dolması tarifi...

ETLİ BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Dolmalar için:

10 adet orta boy yeşil dolmalık biber

250 gram kıyma (orta yağlı)

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

ETLİ BİBER DOLMASI YAPILIŞI

Geniş bir kapta kıyma, pirinç, doğranmış soğan, sarımsak, salça, baharatlar, zeytinyağı ve maydanozu iyice karıştırın.

Harç ne çok kuru ne de çok sulu olmalı.

Biberlerin sap kısımlarını dikkatlice kesin, içindeki çekirdekleri çıkarın.

Yıkanmış biberleri süzülmeye bırakın.

Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine kaşık yardımıyla doldurun.

Ancak üst kısımlarında biraz boşluk bırakın; pirinçler pişerken şişecektir.

Doldurduğunuz biberleri tencereye dik bir şekilde dizin.

Tereyağını eritin, içine salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından sıcak suyu ve bir miktar tuz ekleyin. Bu karışımı dolmaların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika kadar pişirin.

Pirinçler yumuşayıp iç harç piştiğinde dolmalar servise hazırdır.

Etli biber dolmasını yanına yoğurt veya cacıkla birlikte servis edebilirsiniz.

Üzerine gezdireceğiniz az miktarda zeytinyağı ve kuru nane, lezzetini artıracaktır.