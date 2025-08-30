Türk mutfağının klasik lezzeti: Patlıcan musakka tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan patlıcan musakka, kızartılmış patlıcanların üzerine hazırlanan kıymalı harcın eklenmesiyle sofralara taşınan, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek. İşte musakka tarifi...

MALZEMELER:

4-5 adet orta boy patlıcan

300 g dana kıyma

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet yeşil biber

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

½ çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun, halka halka doğrayın ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Ardından kurulayıp sıvı yağda hafifçe kızartın.

Ayrı bir tavada soğanı ve biberleri kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Sarımsak, salça, rendelenmiş domates, tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Kızaran patlıcanları fırın kabına dizin. Üzerine kıymalı harcı yayın ve kalan patlıcanları tekrar yerleştirin.

Salçayı sıcak suda eritip yemeğin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.