Türk mutfağının klasik tatlısı: Fırın sütlaç tarifi

Fırın sütlaç, hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bir Türk tatlısıdır. Pirinç, süt ve şekerin mükemmel uyumu, bu tatlıyı oldukça besleyici ve lezzetli hale getirir. Üzerindeki nar gibi kızarmış görüntüsüyle fırın sütlaç, hem gözünüze hem damağınıza hitap eder. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz fırın sütlaç tarifi!
FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- su bardağı pirinç
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 paket vanilin
- 1/2 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
- Tarçın (üzeri için, isteğe bağlı)
Yapılışı
- Pirinçleri Hazırlayın: Pirinçleri bol su ile yıkayın ve 1/2 çay bardağı su ile tencereye alıp, suyunu çekene kadar pişirin. Ardından, sıcak suda 10-15 dakika kadar kaynatın.
- Sütü ve Şekeri Ekleyin: Pişen pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Şeker ve vanilini de ekleyin.
- Pirinç Unu Ekleyin: Pirinç unu ve biraz suyu bir kasede karıştırıp, kaynayan sütlü karışıma ilave edin. Karışımı sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
- Fırına Hazırlayın: Fırın kabınızı tereyağı ile yağlayın ve hazırladığınız sütlaç karışımını kabın içine dökün. Üzerini tarçın ile süsleyebilirsiniz.
- Fırınlayın: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Servis Edin: Fırın sütlaç piştikten sonra, soğuması için bir süre bekletin ve ardından soğuk olarak servis edin.