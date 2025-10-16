Türk mutfağının klasik tatlısı: Fırın sütlaç tarifi

Fırın sütlaç, hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bir Türk tatlısıdır. Pirinç, süt ve şekerin mükemmel uyumu, bu tatlıyı oldukça besleyici ve lezzetli hale getirir. Üzerindeki nar gibi kızarmış görüntüsüyle fırın sütlaç, hem gözünüze hem damağınıza hitap eder. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz fırın sütlaç tarifi!

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

su bardağı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilin

1/2 çay bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Tarçın (üzeri için, isteğe bağlı)

Yapılışı