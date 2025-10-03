Türk mutfağının klasikleşmiş lezzeti: Kuru fasülye tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kuru fasulye, Türk yemek kültürünün simge lezzetlerinden biridir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan, davet sofralarında ise ana yemek olarak tercih edilen bu klasik tarif, etli ya da etsiz yapılabilir. Besin değeri yüksek olmasıyla da aile sofralarının en sevilen yemeklerinden biridir.

KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

200 gr kuşbaşı et (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı