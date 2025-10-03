Türk mutfağının klasikleşmiş lezzeti: Kuru fasülye tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 12:45:00
Haber Merkezi
Türk sofralarının baş tacı olan kuru fasülye, hem besleyici hem de doyurucu özelliğiyle vazgeçilmezdir. Yanında pilav ve turşuyla birleştiğinde ise tam bir ziyafete dönüşür. İşte adım adım kuru fasülye tarifi…

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kuru fasulye, Türk yemek kültürünün simge lezzetlerinden biridir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan, davet sofralarında ise ana yemek olarak tercih edilen bu klasik tarif, etli ya da etsiz yapılabilir. Besin değeri yüksek olmasıyla da aile sofralarının en sevilen yemeklerinden biridir.

KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 200 gr kuşbaşı et (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.
  2. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın, doğranmış soğanı kavurun.
  3. Et kullanacaksanız kuşbaşı eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  4. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  5. Suyu süzülmüş fasulyeyi ekleyin ve karıştırın.
  6. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin, tuz ve baharatları ilave edin.
  7. Kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. 
