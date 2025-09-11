Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Mezeler, Türk mutfağının en özel tatları arasında yer alıyor. İster kalabalık sofralarda, ister günlük yemeklerde olsun; mezeler sofraların vazgeçilmez eşlikçisi oluyor. Yoğurtlu tariflerin ferahlığı, közlenmiş sebzelerin aroması, zeytinyağlıların hafifliği ve baharatların yoğunluğu ile birleşen bu lezzetler, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. İşte sofralarınızı şenlendirecek 5 nefis meze tarifi...
Haydari
Malzemeler
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tutam dereotu
- Tuz
Yapılışı
- Yoğurt ve peyniri karıştırın.
- İçine sarımsak, nane, dereotu ve tuz ekleyin.
- Zeytinyağı gezdirip karıştırın.
- Servis tabağına alın, üzerine nane serpin.
Babagannuş
Malzemeler
- 2 patlıcan (közlenmiş)
- 1 kırmızı biber (közlenmiş)
- 1 domates (közlenmiş veya rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- 1 tutam maydanoz
Yapılışı
- Közlenmiş sebzeleri doğrayın, sarımsak ve zeytinyağıyla karıştırın.
- Tuz ve karabiber ekleyin.
- Maydanozla süsleyin.
Muhammara
Malzemeler
- 1 su bardağı ceviz içi
- 3 yemek kaşığı ekmek içi veya galeta unu
- 3 yemek kaşığı biber salçası
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- Tuz
Yapılışı
- Cevizi robottan geçirin.
- Salça, ekmek içi, sarımsak, baharatlar, nar ekşisi ve zeytinyağıyla karıştırın.
- Yoğun kıvamlı bir karışım elde edin.
Zeytinyağlı Mantar Sote
Malzemeler
- 500 g kültür mantarı
- 1 kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kekik
- Maydanoz
Yapılışı
- Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun.
- Mantarları ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
- Baharatlarla tatlandırın, üzerine maydanoz serpin.
Barbunya Pilaki
Malzemeler
- 500 g taze barbunya
- 1 kuru soğan
- 2 havuç
- 2 patates
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz
Yapılışı
- Soğan, havuç ve patatesi doğrayıp zeytinyağında kavurun.
- Salçayı ekleyin, ardından barbunyayı koyun.
- Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Tuz ve şekerle tatlandırıp orta ateşte pişirin.
- Soğuk servis edin.