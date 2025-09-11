Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi
Paylaş

Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

11.09.2025 14:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Türk mutfağının zengin meze kültürü sofralara hem renk hem de lezzet katıyor. Haydari’den muhammaraya, barbunyadan mantar soteye kadar birçok seçenek, hem pratik hazırlanışı hem de hafifliğiyle öne çıkıyor. İşte sofralarınızı şenlendirecek 5 nefis meze tarifi...

Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Mezeler, Türk mutfağının en özel tatları arasında yer alıyor. İster kalabalık sofralarda, ister günlük yemeklerde olsun; mezeler sofraların vazgeçilmez eşlikçisi oluyor. Yoğurtlu tariflerin ferahlığı, közlenmiş sebzelerin aroması, zeytinyağlıların hafifliği ve baharatların yoğunluğu ile birleşen bu lezzetler, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. İşte sofralarınızı şenlendirecek 5 nefis meze tarifi...

Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Haydari

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tutam dereotu
  • Tuz

Yapılışı

  1. Yoğurt ve peyniri karıştırın.
  2. İçine sarımsak, nane, dereotu ve tuz ekleyin.
  3. Zeytinyağı gezdirip karıştırın.
  4. Servis tabağına alın, üzerine nane serpin.
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Babagannuş

Malzemeler

  • 2 patlıcan (közlenmiş)
  • 1 kırmızı biber (közlenmiş)
  • 1 domates (közlenmiş veya rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
  • 1 tutam maydanoz

Yapılışı

  1. Közlenmiş sebzeleri doğrayın, sarımsak ve zeytinyağıyla karıştırın.
  2. Tuz ve karabiber ekleyin.
  3. Maydanozla süsleyin.
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Muhammara

Malzemeler

  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı ekmek içi veya galeta unu
  • 3 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • Tuz

Yapılışı

  1. Cevizi robottan geçirin.
  2. Salça, ekmek içi, sarımsak, baharatlar, nar ekşisi ve zeytinyağıyla karıştırın.
  3. Yoğun kıvamlı bir karışım elde edin.
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Zeytinyağlı Mantar Sote

Malzemeler

  • 500 g kültür mantarı
  • 1 kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, kekik
  • Maydanoz

Yapılışı

  1. Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun.
  2. Mantarları ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
  3. Baharatlarla tatlandırın, üzerine maydanoz serpin.
Türk mutfağının vazgeçilmezi: 5 farklı meze tarifi

Barbunya Pilaki

Malzemeler

  • 500 g taze barbunya
  • 1 kuru soğan
  • 2 havuç
  • 2 patates
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz

Yapılışı

  1. Soğan, havuç ve patatesi doğrayıp zeytinyağında kavurun.
  2. Salçayı ekleyin, ardından barbunyayı koyun.
  3. Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
  4. Tuz ve şekerle tatlandırıp orta ateşte pişirin.
  5. Soğuk servis edin.
İlgili Konular: #Türk mutfağı #türk mezeleri #meze tarifi